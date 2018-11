Pro Recco Judo protagonista alla Dynamic Cup 2018

Si chiude con un bilancio assolutamente positivo da parte della Pro Recco Judo il Trofeo Dynamic Cup 2018 valido come prova del Gran Prix Cadetti/Junior e svoltosi a Catania il 27 e 28 ottobre 2018. L’evento era organizzato dai catanesi dell’ASD Dynamic Center, gli atleti recchelini hanno conquistato due medaglie d’oro e tre di bronzo consentendo cosi alla Pro Recco di piazzarsi seconda nella classifica maschile per società e prima in quella femminile.

A salire sul podio per le categorie juniores femminili sono state Elena Andreoli e Tea Patri, entrambe medaglia d’oro rispettivamente nelle categorie 78 kg e 63 kg. Tra i ragazzi sono invece Alessando Plantera (cat 73 kg), Lorenzo Parodi (cat. 81 kg) e Matteo Rovegno (cat . 81 kg) a salire sul terzo gradino del podio. Buoni anche i piazzamenti di Carlotta Rezzano (cat. 63 kg), giunta 5° e Francesco Agostino (cat. 73 kg.) giunto 7°.

Positiva anche la prova disputata dagli atleti della categoria cadetti. Vanessa Ferreccio si è piazzata, infatti, ai piedi del podio nella categoria fino ai 57 kg mentre nella stessa categoria Miriam Ratti Grazzi è giunta nona. Nono posto anche per Naoto Crovetto nella categoria 50 kg.