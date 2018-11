Sori. Tutto facile per la Pro Recco che batte il fanalino di coda Catania per 22 a 3 nel recupero della quarta giornata di campionato.

Nella vasca di Sori è Aicardi, a segno cinque volte, il miglior marcatore. La prima rete ospite è arrivata dopo 2’03” del terzo tempo su rigore, sul risultato di 12 a 0. La seconda sul 16-1; la terza sul 17-2.

Nella cooperativa del gol biancoceleste tutti gli undici giocatori di movimento bucano la porta difesa da Risticevic e Castorina. Tra i pali metà gara per Bijac e metà per Tempesti.

Per la squadra di Rudic un ottimo allenamento in vista della super sfida di sabato, alle ore 18 a Sori, contro la Sport Management.

Nell’altro recupero, successo del Brescia per 7-10 in casa della Sport Management.

Il tabellino:

Pro Recco – Nuoto Catania 22-3

(Parziali: 4-0, 6-0, 7-2, 5-1)

Pro Recco: Bijac, F. Di Fulvio 2, Mandic 2, Bukic 1, Molina 1, Velotto 2, Aicardi 5, Echenique 3, Figari 1, Renzuto 2, A. Ivovic 1, N. Gitto 2, Tempesti. All. Rudic.

Nuoto Catania: Risticevic, Lucas, Buzdovacic 1, Catania 1, Eu. Russo, G. Torrisi, Scebba, Kacar 1, Privitera, D. Presciutti, Cuccovillo, Castorina. All. Dato.

Arbitri: Savarese e Guarracino.

Note. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Pro Recco 5 su 8 più 1 rigore segnato, Catania 0 su 2 più 1 rigore segnato.