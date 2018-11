Portofino, via libera dell’Ente Parco alla viabilità alternativa

S. Margherita L. Nonostante. la bocciatura di Italia nostra arriva il via libera dell’Ente Parco alla viabilità alternativa che passa all’interno del Monte di Portofino. Il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, ha infatti preso atto delle richieste pervenute dal Comune di Portofino e dal Comune di Santa Margherita Ligure per ristabilire un collegamento viario con il centro abitato di Portofino e con il centro abitato della frazione di Paraggi in Santa Margherita Ligure.

In questo caso l’Ente, riconosciuto le ragioni di sicurezza delle persone e l’eccezionalità delle opere, nonché la volontà di minimizzare l’impatto ambientale, si è espresso favorevolmente rispetto ai due interventi, che sono il collegamento tramite motoveicoli da Portofino a Nozarego e la pista ad uso dei mezzi di servizio e a disposizione per eventuali urgenze da Portofino mare a Portofino vetta.

Sui lavori, che hanno lo scopo di garantire la viabilità in condizioni di sicurezza, vigilerà, comunque, l’Ufficio Tecnico del Parco di Portofino che, di concerto con la Polizia Locale di Santa Margherita Ligure (per Nozarego) e Camogli (per Portofino vetta) ha predisposto una segnaletica informativa sulla regolamentazione delle condizioni di transito.