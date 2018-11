Portofino non si ferma, oggi caldarroste in piazzetta

Portofino. Sono le caldarroste del piccolo Giacomo, arrostite in piazza Martiri dell’Olivetta, cn resti della legna e dei rami abbattuti dal vento portati sul molo dalla mareggiata, l’immagine simbolo che Portofino ha scelto per la rinascita del Borgo. Il bimbo, che solo alcuni giorni fa era sbarcato all’imbarcadero tra le braccia del Sindaco Matteo Viacava oggi era già impegnato proprio ad arrostire castagne per tutti.

Intanto, a distanza di sei giorni da quel terribile lunedì notte il Comune lancia un messaggio di ripartenza: “Portofinesi, gente dura. In meno di una settimana siamo operativi. Il Borgo sarà stato anche ferito, piegato. Ma eccoci qua. Vi aspettiamo!”

La maggior parte degli esercizi commerciali del Borgo, quindi,, hanno seguito l’esempio del Sindaco Matteo Viacava e nessuno a Portofino ha mollato un solo centimetro, tanto che già da oggi non solo in molti hanno alzato la serranda del proprio locale ma in Piazzetta sono state arrostite e servite, ben calde, le caldarroste.