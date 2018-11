Portofino, Italia Nostra lancia l’allarme: “No a nuova strada nel parco, emergenza non sia pretesto per speculazioni”

Genova. La situazione di emergenza che interessa l’abitato di Portofino, isolato in seguito al crollo di un tratto della strada litoranea che lo collega a Santa Margherita (Sp 227), “non deve essere il pretesto per interventi irreversibili che stravolgano l’ambiente del Parco Naturale in cui lo splendido borgo è incastonato, perché un contesto prezioso e delicato come quello del Monte non può subire manomissioni decise sull’onda dell’urgenza”.

Questo è quello che scrive Italia Nostra che si oppone quindi all’ipotesi, prospettata dal presidente della Regione Liguria, di allargare la strada che collega Portofino a Portofino Vetta, attualmente stretta, sterrata e percorribile solo da piccoli mezzi e mezzi di emergenza.

Secondo l’associazione di salvaguardia dei beni culturali, il Genio militare potrebbe essere invece utilizzato “per un intervento urgente di ripristino provvisorio della Sp 227 (il passaggio a mare, ndr), in attesa che Città metropolitana, anch’essa celermente ma con tempi necessariamente più lunghi, progetti e ricostruisca la sede stradale crollata”.

La strada in questione è oggi utilizzata solo per emergenze da fuoristrada, ma secondo Italia Nostra, se fosse messa a regime “diventerebbe l’abituale via di transito per i residenti, i proprietari, i loro dipendenti e le imprese che devono lavorare sul promontorio per ristrutturazioni ed altro, e in seguito per numerosi altri soggetti che otterrebbero permessi speciali a pioggia, e ciò infliggerebbe un danno gravissimo al Parco”.

“Ciò che va fermamente respinto è il metodo di sfruttare un’emergenza come occasione per allargare una piccola strada – conclude la nota stampa – ai fini di speculare sul valore dei terreni che essa attraversa e degli immobili che raggiunge”.