Ponte Morandi, incontro con gli psicologi di emergenza per i poliziotti traumatizzati dall’evento

Genova. Si terrà domani, giovedì 15 novembre, dalle 9 alle 13 alla sala del Cap di via Albertazzi una tavola rotonda dedicata ai poliziotti genovesi per discutere e dare informazioni sugli eventuali traumi emotivi e la necessità di supporto psicologico per gli agenti intervenuti per il crollo di ponte Morandi.

L’iniziativa organizzata dal sindacato Siap e dalla società italiana di psicologia dell’emergenza è un progetto per l’attuazione di interventi di prevenzione, valutazione e trattamento dello stress da lavoro.

La partecipazione all’evento viene intesa come aggiornamento professionale.