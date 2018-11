Ponte Morandi, il ministero invia i rinforzi: 33 persone in più per tribunale e procura

Genova. Una squadra di 33 tra funzionari, cancellieri, assistenti e operatori che rinforzerà la squadra di Tribunale e Procura.

Questo per far tornare più in fretta possibile la città di Genova alla normalità dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi. E “assicurare urgentemente giustizia” ai familiari delle vittime del disastro dell’agosto scorso con il rafforzamento della macchina della Giustizia.

La decisione arriva dal Guardasigilli Alfonso Bonafede, che ha disposto – attraverso il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – una procedura di interpello per distaccare temporaneamente 33 unità nel capoluogo ligure, al Tribunale e alla Procura. Si tratta di personale con le qualifiche di Funzionario giudiziario, Cancelliere esperto, Assistente giudiziario e Operatore giudiziario.