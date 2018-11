Ponte Morandi, gli spedizionieri genovesi annunciano class action contro Autostrade

Genova. L’assemblea straordinaria di Spediporto, l’associazione degli spedizionieri genovesi, ha approvato all’unanimità il via libera alla class action contro Autostrade per l’Italia per i danni subiti in seguito al crollo del ponte Morandi.

Per avviare l’iniziativa, già approvata dal consiglio, mancava l’ok dell’assemblea, arrivato questa mattina. Già ieri l’iniziativa era stata anticipata dal direttore generale di Spediporto Giampaolo Botta, commentando i dati negativi per il settore.

Per il mese di ottobre 2018 il dato a consuntivo segna infatti un – 8,10% complessivo sui traffici import/export del porto di Genova rispetto a ottobre 2017. “Il confronto tra i dati del 2017 e quelli del 2018 segnano una marcata flessione del traffico che non può che preoccupare – osserva il presidente di Spediporto Alessandro Pitto – per quanto la comunità degli operatori si stia adoperando a ridurre difficoltà e costi, le stime parlano, purtroppo, di un sensibile calo di traffico”.

Il trend negativo si è accentuato sull’export, che è arrivato a toccare anche un -12,5% (dato 2018 su 2017 di Ottobre) rispetto al -5% (2018 su 2017 del mese di settembre) registrato nei 30 giorni precedenti.