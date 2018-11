Ponte Morandi, Bucci: “Ora che il decreto è legge, ricostruzione ad aprile”

Genova. “Questa sera invieremo le lettere alle aziende interessate a portare avanti la demolizione e la ricostruzione di ponte Morandi, sono fiducioso di poter partire con la demolizione il 15 dicembre e con la ricostruzione già ad aprile”, così il sindaco di Genova Marco Bucci, commissario per la ricostruzione di ponte Morandi, ha annunciato il cronoprogramma dei cantieri durante un’intervista alla trasmissione radio lo Zoo di 105, nel giorno dell’approvazione del decreto legge.

Il sindaco di Genova Marco Bucci, commissario per la ricostruzione di ponte Morandi, intervistato durante la trasmissione radio comica “Lo Zoo di 105” ha spiegato che dopo l’invio delle lettere alle aziende che saranno coinvolte per la ricostruzione, “ci saranno 10 giorni di tempo per le risposte, nel frattempo andremo avanti con le richieste di dissequestro – continua il commissario straordinario – e sceglieremo quindi, tra l’ultima settimana di novembre e la prima di dicembre, le aziende che sono già pronte al lavorare”.

Sulle polemiche legate al condono per Ischia, Bucci non commenta: “Non sta a me giudicare, io penso a Genova, una città che deve crescere come stava già tornando a fare”. Il sindaco conferma l’imminente apertura di corso Perrone, strada che oggi ricade in zona rossa, e di quella futura di via Perlasca, la direttrice di scorrimento sulla sponda sinistra del torrente Polcevera. “Un grosso aiuto per la viabilità di Genova arriverà con l’ultimazione del lotto 10, il collegamento diretto tra la strada Guido Rossa e il casello autostradale di aeroporto”.

Alla domanda se sia soddisfatto del decreto, il sindaco-commissario risponde: “Sono campione mondiale di bicchiere mezzo pieno – scherza, ma aggiunge – per come è stato modificato, il decreto che diventa legge risponde per il 95% alle nostre richieste, ci sono quasi 900 milioni euro che arriveranno per la rinascita di Genova”.