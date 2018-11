Ponte Morandi, Ansaldo Sts dona agli sfollati 200 biglietti per il Carlo Felice

Genova. Oltre duecento biglietti per il teatro Carlo Felice sono stati donati questa mattina agli sfollati di Ponte Morandi. L’iniziativa è partita da Ansaldo Sts, storico sponsor del teatro, che quest’anno ha deciso di acquistare i biglietti per regalarli a chi nella tragedia del del 14 agosto ha perso la propria casa.

A fare da tramite per l’iniziativa l’assessore comunale al Bilancio Pietro Piciocchi che stamani insieme al sovrintendente del teatro Carlo Felice Maurizio Roi e alla direttrice del personale di Ansaldo Sts Andrea Luzinat ha incontrato una delegazione di sfollati per consegnare 203 biglietti – tanti sono gli sfollati che hanno aderito all’iniziativa – che consentiranno di assistere gratuitamente all’Aida, al balletto Paquita e al musical West Side Story.

“Sono molto contento di questa iniziativa – commenta l’assessore Piciocchi – in primis per gli sfollati ma anche per il teatro stesso visto che per il futuro del teatro è necessario da un lato garantirne la presenza in città, dall’altro è necessaria una sua diffusione che vada oltre la nicchia dei melomani. Come amministrazione stiamo lavorando molto su questo e per questo abbiamo aumentato di 1 milione ll’anno il contributo ordinario al teatro”.