Pioggia torrenziale, pesanti allagamenti a ponente tra Pegli e Pra’

Genova. Piove su tutta la città ma sul ponente genovese è piovuto forte in queste ore con conseguenze pesanti: acqua a fiumi è venuta giù dalle alture fino all’Aurelia dove i negozianti si sono trovati a spalare acqua a fango dai negozi.

Le situazioni più pesanti a Pra’ con l’acqua a fiumi giù da Via Taggia e via Sapello, torrenti stracarichi e strade e parcheggi allagaati, e a Pegli, in particolare via Scarpanto e via Opisso. Allagato anche il molo Archetti.

A Multedo di nuovo allagato il sottopasso di via Pacoret con conseguenze pesanti per il traffico. Il Municipio è in attesa delle verifiche del Comune perché gli allagamenti potrebbero essere conseguenti all’ostruzione di un rio dopo la mareggiata del 29 ottobre.