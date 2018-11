Genova. Si sono concluse le sfide della quinta giornata del campionato di Serie A1 maschile a squadre di tennis, penultimo atto della prima fase a gironi.

Il Park Tennis Club Genova stravince per 5-1 in trasferta contro il Selva Alta di Vigevano e vola matematicamente alle semifinali, con una giornata di anticipo. Ora guida in solitaria il girone 4, con 13 punti, a più 3 sui lombardi, con un vantaggio di sei match. Domenica prossima in via Zara marcherà visita Messina.

Il Park inizia la trionfale giornata di gare contro il Selva Alta con un doppio successo. Il solito immarcescibile Andrea Arnaboldi batte Baldi, Gianluca Mager dopo una battaglia di quasi tre ore e tre set ha la meglio sul solido Bobby Marcora. La nota stonata di giornata è rappresentata dalla sconfitta dell’atteso ma deludente Peter Gojowczyk, punta di diamante del Park e 59 del ranking mondiale, clamorosamente sconfitto in 41 minuti dall’uzbeko Ignatik. A raddrizzare la giornata ci pensa il promettente cucciolo del branco, Lorenzo Musetti, abile ad inchiodare in due set Bordone. Ma non è finita qui: i doppi infatti fruttano altri due successi. Arnaboldi-Musetti freddano Ignatik-Bordone, mentre Mager e Basso liquidano Baldi e Marcora 76 63. Trionfo gialloblù su tutta la linea, per la felicità dei circa cento tifosi giunti da Genova in trasferta.

Paolo Givri, presidente del Park, afferma: “Non avremmo mai pensato di qualificarci alle semifinali con una giornata di anticipo ma i nostri ragazzi stanno giocando un tennis di altissimo livello. Siamo felici oltremodo e sono ottimista per il prosieguo della stagione, un plauso a capitan Sanna e ai ragazzi davvero ma rimaniamo concentrati!”.

Nel girone 2 successo in trasferta per i campioni in carica della Canottieri Aniene andati a vincere per 4-2 sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda, mentre il Tennis Club Genova 1893, reduce da due affermazioni di fila, è stato battuto in casa 4-2 dal Tennis Club Crema. I biancorossi scendono al terzo posto in classifica.

I tabellini del girone 4

Selva Alta Vigevano – Park Tennis Club Genova 1-5

Andrea Arnaboldi (G) b. Filippo Baldi (V) 64 75

Gianluca Mager (G) b. Roberto Marcora (V) 64 67(2) 63

Uladzimir Ignatik (V) b. Peter Gojowczyk (G) 61 62

Lorenzo Musetti (G) b. Alessandro Bordone (V) 62 64

Gianluca Mager/Andrea Basso (G) b. Filippo Baldi/Roberto Marcora (V) 76(3) 63

Lorenzo Musetti/Andrea Arnaboldi (G) b. Uladzimir Ignatik/Alessandro Bordone (V) 63 63

Tennis Club Prato – Circolo Tennis e Vela Messina 4-2

Gianluca Naso (M) b. Matteo Trevisan (P) 62 62

Jacopo Stefanini (P) b. Antonio Famà (M) 61 62

Lorenzo Sonego (P) b. Enrique Lopez Perez (M) 63 62

Federico Iannaccone (P) b. Fausto Tabacco (M) 64 60

Lorenzo Sonego/Matteo Trevisan (P) b. Giorgio Tabacco/Fausto Tabacco (M) 61 75

Gianluca Naso/ Enrique Lopez Perez (M) b. Jacopo Stefanini/Fedeico Iannaccone (P) 63 46 10-5

Classifica:

13 (5) Park Tennis Genova

10 (5) Selva Alta Vigevano

3 (5) Circolo Tennis e Vela Messina

3 (5) Tennis Club Prato

I tabellini del girone 2

Circolo Tennis Massa Lombarda – Circolo Canottieri Aniene 2-4

Simone Bolelli (A) b. Alessio De Bernardis (M) 61 60

Liam Caruana (A) b. Samuele Ramazzotti (M) 76(4) 36 63

Zhizhen Zhang (M) b. Matteo Berrettini (A) 63 76(4)

Riccardo Perin (A) b. Lorenzo Rottoli (M) 46 63 75

Matteo Berrettini/Simone Bolelli (A) b. Alessio De Bernardis/Samuele Ramazzotti (M) 63 63

Zhizhen Zhang/Lorenzo Rottoli (M) b. Liam Caruana/Raffaele Giuliano (A) 64 64

Tennis Club Genova 1893 – Tennis Club Crema 2-4

Andrey Golubev (C) b. Edoardo Eremin (G) 76 62

Alessandro Coppini (C) b. Francesco Picco (G) 63 64

Adrian Ungur (C) b. Adrian Menendez Maceiras (G) 46 64 63

Lorenzo Bresciani (C) b. Paolo Dagnino (G) 64 64

Adrian Menendez Maceiras/Paolo Dagnino (G) b. Riccardo Sinicropi/Lorenzo Bresciani (C) 61 06 10-3

Alessandro Motti/Francesco Picco (G) b. Andrey Golubev/Alessandro Coppini (C) 46 75 10-8

Classifica:

12 (5) Circolo Canottieri Aniene

7 (5) Tennis Club Crema

6 (5) Tennis Club Genova 1893

4 (5) Circolo Tennis Massa Lombarda