Genova. Non illudiamoci per il sole e il cielo sereno di questa mattina: da ovest si affaccia una nuova depressione che apporta un inizio di settimana instabile. Secondo il centro meteo Limet, ecco le previsioni per oggi e i prossimi giorni.

Lunedì 5 novembre. Al mattino qualche precipitazione intermittente potrà interessare il settore occidentale, prediligendo le zone interne. Più asciutto ma pur sempre nuvoloso a levante. Nel pomeriggio cielo che rimarrà sempre piuttosto chiuso, con qualche sgocciolio o piovasco di poco conto discontinuo che seppur locale sarà sempre possibile. Verso sera tendenza a generale peggioramento con delle precipitazioni in arrivo a partire dal centro ponente. Venti da nord moderati, tesi a ponente. In rotazione da sud in serata. Temperature stabili comprese sulla costa tra 11 e 19 gradi, nell’interno tra 4 e 14.

Martedì 6 novembre precipitazioni sparse su tutta la regione al mattino. Nel pomeriggio i fenomeni risulteranno più insistenti sul centro levante, con qualche rovescio localmente intenso. Tendenza a miglioramento a ponente in serata. Temperature: In lieve calo nei valori massimi.

Mercoledì 7 novembre residui fenomeni sul levante. Miglioramento sul settore centro occidentale, in estensione a quello orientale. Nel pomeriggio nubi sparse e schiarite. Evoluzione da confermare.