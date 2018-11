Non va oltre lo 0-0 la Lavagnese nel recupero della settima giornata di campionato di Serie D contro l’Inveruno. Punteggio nel complesso giusto visto che le due squadre sostanzialmente tentano solamente nel primo tempo di sbloccarla con eque occasioni per parte.

Per i bianconeri l’occasione migliore è di Oneto che spreca una bella palla filtrante di Bonaventura, mentre i lombardi si trovano di fronte Caruso che sventa sulla conclusione di Stronati. Nel secondo tempo accade poco e le squadre cercano di non scoprirsi più che di segnare andando così a concretizzare uno 0-0 che conferma anche quanto visto in campionato. Liguri e lombardi infatti sono divisi solamente da un punto. Per i lavagnesi ora è tempo di recuperare le forze in vista della trasferta piemontese in quel di Bra di domenica.