Nuovo allerta dai sensori, via 30 giugno chiusa da tutta la notte

Genova. E’ chiusa praticamente da tutta la notte via 30 giugno e i tempi di riapertura sono come sempre incentri.

La polizia locale rassicura sul fatto che non ci siano stati crollo ma non è in grado di fornire ulteriori informazioni: “A noi è stato detto di chiudere e il segnale di riapertura non è più arrivato” spiegano dalla centrale operativa dei vigili.

Come si può leggere sul gruppo facebook ‘Via 30 giugno aperta o chiusa?’ La via è chiusa almeno dall’una di notte e questo è la prima volta che accade: di solito le chiusure sono sono di una ventina di minuti.

Dai vigili urbani arriva l’orario preciso: la chiusura è scattata alle 23.15.