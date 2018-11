Non una di meno, sabato 10 novembre donne in piazza contro il ddl Pillon

Genova. Protesta in piazza domani pomeriggio – sabato 10 novembre – per le donne del collettivo Non una di meno contro il disegno di legge Pillon. L’appuntamento è alle 17.30 in piazza Matteotti per un corteo nelle vie del centro con arrivo in via San Lorenzo.

“Ognuna porterà un oggetto o una frase da “bruciare” nel pentolone del Sabba che concluderà la manifestazione – spiegano le attiviste di Non Una di Meno – Ci toglieremo gli abiti che altri ci vogliono cucire addosso, come le ancelle del racconto di Margaret Atwood, e raccoglieremo la scintilla che ci unisce alle donne di ogni parte del mondo, scatenate, sconfinate e indocili per non tornare indietro e perdere i diritti che abbiamo conquistato con le lotte per la libertà femminile”.

Per Non una di meno il disegno di legge Pillon è una proposta “contro le donne che non lavorano o che guadagnano meno dei loro mariti. Reintroduce il matrimonio indissolubile, fondato sulla dipendenza economica e per questo va respinto senza condizioni. Quello immaginato dal Ddl Pillon è un mondo in cui tutti gli uomini sono padri, mariti e capofamiglia e tutte le donne devono essere madri e mogli subordinate”.

La manifestazione di domani sarà una tappa verso quella nazionale del 24 novembre e lo sciopero globale femminista dell’8 marzo.