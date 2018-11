No profit, ultimi giorni per partecipare al bando “Fundraising Coaching Plus”, promosso da Fondazione Edoardo Garrone

Genova. “Abbiamo cambiato, sopratutto, la mentalità, ci siamo dovuti mettere in discussione, rivedere il nostro modo di lavorare e preparare le nostre campagne di raccolta fondi. Fino ad ora le nostre risorse arrivavano solamente da bandi ma ci siamo resi conto che questo non bastava per rendere autonoma la nostra attività”.

Mirella Cannata, presidente di Teatro Necessario Onlus, spiega così il risultato dell’esperienza portata avanti dopo che la sua associazione, lo scorso anno, era stata selezionata, assieme ad ABEO, per partecipare al bando dedicata alle organizzazioni noprofit che si erano dimostrate particolarmente motivate a investire per dotarsi di una figura professionale dedicata specializzata nell’attività di fundraising.

“Adesso abbiamo raggiunto una maggiore consapevolezza – spiega Simona Traspedini, Presidente di ABEO – che fare fundraising è fondamentale per qualsiasi associazione, piccola o grande. Questo progetto è solamente la partenza per raggiungere i nostri obiettivi ma è stata una spinta per fare un’analisi della nostra associazione e capire quali sono le risorse che dobbiamo mettere in campo per avere, presto, una vera struttura di fundraising”.

Adesso il “Fundraising Coaching Plus” arriva alla sua seconda edizione che si estende dalla città metropolitana di Genova a tutta la Liguria. Alle due onlus che saranno selezionate sarà, quindi, offerta la partecipazione al master di fundraising all’Università di Bologna e, in più, saranno coperti il 50% dei costi di una persona, dedicata a questa attività, che sarà dipendente dell’associazione.

A questo si aggiungerà una consulenza di un esperto sotto la guida di Philanthropy Centro Studi, per i 12 mesi della durata del percorso.

Per candidarsi al bando – scaricabile online al sito www.fondazionegarrone.it – c’è tempo fino a ‪‪venerdì 9 novembre 2018‬‬.