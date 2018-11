New Log, venerdì presidio e volantinaggio davanti alle Poste

Genova. Prosegue la mobilitazione dei lavoratori New Log, licenziati dall’omonima cooperativa in seguito alla decisione di Postel di chiudere la sede di Genova Multedo.

Dopo l’incontro in Regione di venerdì oggi i lavoratori in assemblea hanno deciso “da un lato di verificare la fattibilità del piano proposto dalla Regione che dovrebbe comprendere un percorso di formazione per i lavoratori in vista di una ricollocazione e incentivi per le imprese che sceglieranno di assumerli – spiega Eraldo Mattarocci del sindacato Cub – dall’altro il prosieguo della vertenza nei confronti di Postel, committente della cooperativa New Log”.

La Regione si era impegnata a riconvocare entro una decina di giorni i lavoratori che nel frattempo hanno deciso di far sentire la loro voce a chi finora è rimasto volutamente fuori dalla vertenza, vale a dire Postel e quindi Poste italiane. L’appuntamento è per venerdì mattina in via Dante dove i lavoratori saranno presenti con un presidio e un volantinaggio.