Navebus, da oggi riprende il servizio

Genova. Dopo i danni causati dalla mareggiata al molo Archetti di Pegli, il servizio Navebus, un’alternativa di mobilità diventata ancora più importante per gli spostamenti da Ponente dopo il crollo del ponte Morandi, era stato sospeso.

Da oggi il battello che collega Pegli con il Porto Antico, è nuovamente operativo. Lo ha annunciato il vicesindaco di Genova con delega alla mobilità e traffico Stefano Balleari.

I lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza per l’accesso (la pavimentazione era stata in parte divelta) sono terminati. La circolazione del battello dipenderà, come sempre, dalle condizioni meteomarine.

Questi gli orari:

– Feriale in vigore dal lunedì al venerdì

Porto Antico – Pegli/Molo Archetti: 7.40 – 9.00 – 10.30 – 14.15 – 15.45 – 17.20 – 18.40

Pegli/Molo Archetti – Porto Antico: 7.05 – 8.15 – 9.45 – 11.15 – 15.00 – 16.30 – 18.00

– Orario del sabato e festivo

Porto Antico – Pegli/Molo Archetti: 14.00 – 15.20 -17.00 – 18.20

Pegli/Molo Archetti – Porto Antico: 14.40 – 16.10 – 17.40 – 19.00