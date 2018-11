Genova. Non si esaurisce il canale depressionario sul Mediterraneo centro-occidentale, il tempo sulla Liguria torna variabile a tratti perturbato. Ecco le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, martedì 6 novembre, allerta gialla su tutta la Liguria per moderate condizioni di stress idrogeologico dati dallo scarso potere di assorbimento del terreno. Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni in risalita dal Mar Ligure che tenderanno inizialmente a concentrarsi sul settore centrale. Nel corso della giornata fenomeni più intensi sul medio-levante, potranno assumere carattere temporalesco; rovesci più intermittenti potranno attivarsi anche sulle riviere. Venti di scirocco teso a levante con rinforzi a metà giornata al transito dei rovesci più intensi, variabile generalmente meridionale moderato o teso altrove. Mare generalmente molto mosso per onda da sud sud-est. Temperature in calo, soprattutto le massime. Sono comprese tra 13 e 18 gradi sulla costa, tra 8 e 16 nell’interno.

Domani, mercoledì 7 novembre, residui fenomeni a levante tra la notte e il mattino; a seguire condizioni di variabilità con alternanza di schiarite ed annuvolamenti; aperture più ampie a ponente. Venti da ovest, sud-ovest, al più moderati, mare molto mosso da libeccio, con onda in scaduta. Temperature in ulteriore calo nelle zone interne.

Giovedì 8 novembre tempo che torna perturbato, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale che persisteranno sul settore centrale; venti sostenuti dai quadranti meridionali. Moderate condizioni di stress idrogeologico dati dallo scarso potere di assorbimento del terreno, non si escludono isolati smottamenti, frane o allagamenti.