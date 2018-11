Genova. Le nubi che ancora adesso si vedono in cielo, sono destinate a scomparire nel corso della mattinata, almeno secondo le previsioni del Limet, il Centro meteo ligure. Si faranno largo ampie schiarite, soprattutto lungo i settori costieri. Durante il pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione; gli addensamenti nuvolosi resteranno ancora presenti nelle valli interne del savonese e del genovese.

I venti saranno in rinforzo da Nord a partire da metà mattina, mentre il mare sarà generalmente mosso, al mattino per onda da Sud, di pomeriggio al largo per onda da Nord.

Temperature in aumento, soprattutto le massime sulle due riviere. Sulla costa la minima va dai 13 ai 16 °C, la massima tra 17 e 23 °C. Nell’interno la minima tra 7 e 12° C, la massima tra 12 e 17 °C.