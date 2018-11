Genova. Una circolazione depressionaria sul Tirreno interessa marginalmente la Liguria con vento forte e la possibilità di qualche pioggia.

Tra la notte e le prime ore della mattinata piogge sparse di debole o moderata intensità interesseranno il settore centro-occidentale, specie nelle aree interne. Schiarire a levante e sull’Imperiese con fenomeni assenti. Nel pomeriggio nubi sparse su tutta la regione con qualche schiarita e locali deboli piogge sui versanti padani centro-occidentali. In serata qualche piovasco in transito da levante a ponente, ma sempre in un contesto di generale variabilità.

Venti: Forti da nord; raffiche in mare aperto, sui crinali e allo sbocco delle vallate.

Mari: Stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature: Stazionarie

Costa: min: 11 / 13 °C, max: 14 / 17 °C

Interno: min: 4 / 10 °C, max: 8 / 13 °C