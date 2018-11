Maurizio Podestà non è più l’allenatore dell’Arenzano

Arenzano. L’ Arenzano comunica di aver, consensualmente, risolto il rapporto di collaborazione sportiva con Maurizio Podestà.

L’ ex tecnico paga i risultati non in linea con le ambizioni societarie, che vedono la società rivierasca distanziata, in nove giornate di campionato, di dodici punti dalla capolista Ospedaletti, dopo aver ottenuto, due vittorie, cinque pareggi e due sconfitte.

La società, a breve giro di posta, comunicherà il nome del neo mister.