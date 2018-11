Master: Joy Marino vince a Conegliano Veneto

Genova. Si è aperta la stagione agonistica 2018/19 dei Master con la prima prova del circuito nazionale che si è disputata a Conegliano Veneto lo scorso fine settimana.

Come sempre ottime le prestazioni degli atleti liguri che hanno conquistato due podi con Joy Marino (Cesare Pompilio), vincitore della gara di spada maschile categoria 3 (over 60) e con Simona Cozzi (Circolo della Spada Liguria), terza nella spada femminile categoria 1 (over 40).

Bene anche Marco Barone (Circolo della Spada Liguria), sesto nel fioretto maschile categoria 1 e Roberto Faldini (Circolo Scherma Savona), settimo nella sciabola maschile categoria 3.