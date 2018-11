Genova. La quiete dopo la tempesta. Dovrebbe essere un momento di gioia, ma per tutta la Liguria, o quasi, oggi è il giorno della conta dei danni.

Con il primo sole, dopo giorni di perturbazione, su tutti i territori colpiti si sta lavorando per mettere in sicurezza e per quantificare la distruzione: “la tempesta perfetta“, come più volte descritta in questi giorni ha portato venti ciclonici che hanno divelto tetti, strutture e alberi, ha portato una delle più forti mareggiate degli ultimi decenni, che si è “mangiata” le coste con tutto quello che ha trovato sul suo cammino, e ha portato pioggia in quantità, che in qualche caso ha provocato allagamenti e criticità. Il menù completo, o quasi.

“Saranno centinaia di milioni i danni riportati dalla nostra regione – ha sottolineato il governatore Giovanni Toti, in questo ore impegnato in una lunga ricognizione delle coste liguri – dal governo potrebbero arrivare 10 o 20 milioni subito per l’emergenza”.

Nel genovesato i territori più colpiti sono il Tigullio, con ingenti danni strutturali a Rapallo, Santa Margherita e Portofino, ma anche Arenzano e Cogoleto, con i litorali completamente messi sottosopra. Senza dimenticare le “piccole” criticità registrate a Sturla, Zoagli, Chiavari, Boccadasse e Corso Italia, Voltri e Vesima.

“In realtà non c’è centimetro delle nostre coste che non sia stato in qualche modo danneggiato – ha sottolineato Toti – ma poteva andare peggio visto visto che ci siamo trovati di fronte alla perturbazione più importante degli ultimi decenni con 500 mm di pioggia il vento a vento 200 km/h e onde alte 10 metri”.

Sul tavolo dell’emergenza anche la questione ambientale: tanti sono i rifiuti da smaltire, e in alcune zone c’è forte rischio inquinamento, con importanti bonifiche da fare nell’immediato, come a Rapallo dove decine di imbarcazioni, con il loro carburante, sono ancora da recuperare.

Una emergenza, quindi, che sarà in più fasi: urgenze, smaltimento e bonifiche e ricostruzione. Un bilancio pesante, e siamo solo all’inizio della stagione delle piogge.