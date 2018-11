Mareggiata, l’appello della sportiva Sturla: “Usate anche i detriti della demolizione del Morandi ma fate le opere di protezione”

Genova. “Chiediamo la protezione a mare, con tempi concreti e i pennelli e se i tempi saranno troppo lunghi chiediamo nel frattempo interventi provvisori. Potreste anche usare i detriti di ponte Morandi che leggiamo sarà demolito da metà dicembre, ma fate qualcosa”.

E’ breve ma accorato l’intervento di Stefano Sibilla della Sportiva Sturla in commissione a Tursi dove le associazioni sportive e i balneari sono venuti a fare la conta dei danni dopo la mareggiata del 31 ottobre. Per la sportiva Sturla i danni ammontano a 670 mila euro: “Abbiamo 40 dipendenti a casa” ha spiegato Sibilla. “Ora con 80 mila euro che mettiamo noi pensiamo di riaprire la piscina grande ai primi di gennaio speriamo, ma se ci sarà una nuova mareggiata non potremo far altro che riconsegnare le chiavi”.

Tra le altre richieste della società sportiva che conta 600 ragazzi iscritti e altri 300 agonisti c’è la richiesta “che la proprietà si faccia carico delle opere strutturali” oltre “al prolungamento della durata della concessione per ammortizzare gli interventi che faremo di tasca e l’esenzione dal canone di concessione”. Infine la richiesta al Comune di Genova di “riparare le tubature sotto la nostra struttura e che già due volte nell’ultimo anno ci hanno allagato la struttura”.