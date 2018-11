Mani Tese cerca volontari a Genova per fare pacchetti di Natale per beneficenza

Genova. Torna, in 43 città e più di 80 librerie, la campagna “Molto più di un pacchetto regalo!”, l’iniziativa di raccolta fondi natalizia realizzata in collaborazione con laFeltrinelli, giunta quest’anno alla sua XII edizione.

Mani Tese, l’ONG impegnata da oltre 50 anni a combattere le ingiustizie nel mondo e promuovere stili di vita sostenibili, cerca 200 volontari a Genova e La Spezia per impacchettare regali. Sul sito www.manitese.it, nelle pagine dedicate a Genova e La Spezia, è possibile visionare la lista delle librerie coinvolte.

Un altro modo di vivere il Natale

Armati di carta regalo e decorazioni natalizie, i volontari e le volontarie di Mani Tese, dovranno confezionare libri e oggetti acquistati dai clienti delle librerie laFeltrinelli nel periodo prenatalizio (dal 1 al 24 dicembre 2018). Le offerte raccolte andranno a supporto dei progetti di cooperazione allo sviluppo di Mani Tese a sostegno delle famiglie in Kenya e in Mozambico.

I progetti sostenuti

In Kenya e in Mozambico le famiglie sono colpite dalla fame e dalla povertà aggravate dai cambiamenti climatici in atto nei Paesi.

In Mozambico il progetto “Quelimane agricola” intende incrementare lo sviluppo rurale sostenibile e il rafforzamento del sistema agroalimentare locale nella provincia della Zambezia, dove il 70% della popolazione si trova sotto la soglia di povertà.

Il progetto “Foreste” si occupa invece della tutela delle risorse naturali e della promozione dell’agricoltura sostenibile per contrastare i cambiamenti climatici.

In Kenya il progetto “Imarisha!” si occupa di lotta al cambiamento climatico e salvaguardia ambientale attraverso la gestione partecipata della foresta Mau e del suo bacino idrico, la mappatura della biodiversità e delle aree a rischio, la riforestazione e il consolidamento degli argini del fiume Molo, la fornitura alle famiglie di fornelli migliorati, la costruzione di impianti fotovoltaici e a biogas.

Nella contea di Baringo, il progetto “Sicurezza Alimentare e Nutrizionale” promuove la diversificazione produttiva per migliorare la capacità della popolazione di affrontare le ricorrenti crisi, distribuendo sementi resistenti alla siccità e sviluppando l’allevamento di capre da latte, maiali e pesca.

Chi può partecipare

Chiunque può partecipare alla campagna “Molto più di un pacchetto regalo!”, purché abbia compiuto 16 anni e possa offrire almeno 4 ore del proprio tempo.

Come aderire

Per diventare volontari della campagna “Molto più di un pacchetto regalo!” è sufficiente iscriversi attraverso il form nella sezione “Molto più di un pacchetto regalo” sul sito di Mani Tese dando la disponibilità per la città nella quale si preferisce fare volontariato.

La campagna

“Molto più di un pacchetto regalo!” è l’iniziativa di raccolta fondi di Mani Tese realizzata in partnership con le librerie laFeltrinelli. Nata nel 2007, la campagna è giunta quest’anno alla sua XII edizione. All’iniziativa aderiscono oltre 80 librerie sparse su tutto il territorio nazionale. Dal lancio della campagna a oggi sono stati raccolti oltre 3 milioni di euro che hanno permesso di finanziare 40 progetti di cooperazione internazionale. Più di 15mila sono stati i volontari coinvolti su tutto il territorio nazionale.