Maltempo, in 15 giorni caduta la pioggia di un anno. Giampedrone: “Al lavoro per collegare frazioni isolate”

Genova. “In 15 giorni abbiamo superato i 1000 mm di pioggia, che è quella che usi innun anno, e questo creo sia sintomatico per spiegare il fenomeno atmosferico che sta attraversando il nostro territorio”.

L’assessore alla protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, commenta così la situazione idrogeologica della Liguria che, negli ultimi giorni, ha creato diversi problemi per quanto riguarda le frane.

“L’ultima in ordine di tempi è la frana in Valbrevenna, che attualmente sta isolando diversi cittadini del ponente genovese. Stiamo lavorando a tempo record, però, per darà una soluzione viaria alle frazioni isolate, sulle quali diamo priorità assoluta”.

A questa situazione di emergenza si aggiunge, ovviamente, anche quella legata a Portofino, isolata dopo l’andata di maltempo delle scorse settimane, ha visto l’avvio dei lavori per ripristinare la provinciale che collega a S. Margherita Ligure.