Maltempo, anche per la Liguria sospensione obblighi fiscali per le aree colpite. Castelli: “Misura prioritaria”

Genova. Alcune aree del Paese, in particolare in Liguria e Veneto, a causa del maltempo stanno vivendo ore drammatiche con centinaia di famiglie e aziende in grande difficoltà.

Oltre a ciò ci sono intere zone letteralmente devastate, i cui danni patiti ancora non sono quantificabili al momento ma sicuramente daranno un duro colpo alle economie locali, di singoli, famiglie e imprese.

Per questi motivi “La sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura prioritaria – ha scritto su facebook la viceministro all’Economia Laura Castelli – misura che deve essere accompagnata da un sostegno finanziario per rimettere in piedi la rete dei servizi e delle infrastrutture”.