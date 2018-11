Lanterna Taekwondo: due medaglie ai Campionati Italiani Cadetti

Ottime prestazioni ad Ancona in occasione dei Campionati Italiani Cadetti per la Lanterna Taekwondo Genova. La società del maestro Fabrizio Terrile ha infatti conquistato 2 medaglie: un argento per Matthew Cavazzuti nella -61 kg ed un bronzo per Silvia Guenna.

Tre successi e una battuta d’arresto soltanto in finale per Cavazzuti, due affermazioni e l’uscita di scena in semifinale per Silvia. “Due risultati importanti a testimonianza di una crescita continua da parte della Lanterna Taekwondo – commenta soddisfatto il maestro Terrile – Matthew e Silvia raccolgono i frutti della semina annuale, noi continuiamo a lavorare in palestra affinché altri atleti possano togliersi uguali soddisfazioni in futuro”.

Domenica invece si torna ad imparare per migliorarsi ancora insieme a Leonardo Basile, olimpico a Pechino 2008, con cui Lanterna Taekwondo svolgerà una collaborazione tecnica.