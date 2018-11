La Sportiva Sturla vuole subito ripartire dopo la mareggiata: ecco come aiutarla

Genova. La Sportiva Sturla offre lavoro a quaranta persone (sette dipendenti i restanti con contratti sportivi) e ospita circa settecento bambini dei corsi nuoto, trecento agonisti dei settori, nuoto, pallanuoto e salvamento (con risultati a livello nazionale ed europeo) che dedicano la loro vita allo sport tenendoli impegnati ed instradandoli verso regole costruttive di vita. Migliaia di persone svolgono attività sportiva giornalmente.

La Sportiva Sturla svolge un’attività sociale da quasi un secolo, è un nome conosciuto, stimato ed amato e non potrà più esistere se non troveremo un aiuto importante da parte delle istituzioni o da chi per amore della comunità potrà offrire un importante contributo.

La mareggiata ha spaccato in due la piscina piccola facendola sprofondare in spiaggia e distruggendo tutta la parte muraria e portante. Sono andati distrutti gli spogliatoi, si sono allagate le caldaie e tutte le pompe di ricircolo delle acque e del sistema di areazione.

Nella vasca grande sono andati distrutti tutti i serramenti e si è venata tutta la pavimentazione. La piscina si è riempita di detriti e acqua di mare e senza impianto funzionante non è bonificabile.

Nei fondi è esplosa la tubazione di recupero delle acque piovane del Gaslini e ha allagato ed infangato tutto fino alla soletta (due metri di altezza) causando la distruzione di tutti gli impianti e sfondando parte della pavimentazione della piscina stessa. Non esistono più serramenti da nessuna parte, i controsoffitti sono crollati e tutte le paratie interne si sono sfondate, arredi ed attrezzature sportive: tutto distrutto.

Ecco la nota delle dirigenza biancoverde. “Ora dopo soli sette giorni dal disastro della mareggiata del 29 ottobre possiamo solo dire che proveremo a ritornare, non sappiamo se più forti di prima e quando, ma ci proveremo. La Sportiva Sturla non molla ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. L’impresa è ardua, comporterà sacrifici ma anche e soprattutto con l’aiuto di tutti voi siamo convinti di farcela. Abbiamo già sistemato i tre nostri settori agonistici che grazie alla solidarietà e disponibilità degli impianti delle società liguri avranno gli spazi per proseguire gli allenamenti durante la stagione. Daremo la possibilità a tutti i nostri corsisti nuoto e fitness di recuperare tutte le lezioni perse e non appena possibile è nostra intenzione fare una riunione con tutti loro per spiegarne le modalità”.

“Però come ben saprete lo sforzo economico necessario sarà enorme e pertanto impensabile senza l’aiuto di tutti voi: a partire dai nostri soci in primis, passando dagli sponsor, dal mondo sportivo che ci circonda fino ad arrivare a tutti i simpatizzanti la nostra società che con orgoglio è arrivata a quasi i cento anni di storia e che nel 2020 vorremmo davvero celebrare insieme”.

“Per sostenere la ristrutturazione della Sportiva Sturla organizzeremo eventi per supportare economicamente questa ‘nuova avventura’ e accoglieremo con entusiasmo ogni iniziativa con cui vorrete sostenerci“.

“Abbiamo dedicato anche un conto corrente per raccogliere i vostri contributi presso il Crédit Agricole (iban IT40E 0603001488000064035682) e fin d’ora vi ringraziamo per la grande generosità che dimostrerete. In alternativa al conto corrente potrete provvedere direttamente presso la nostra segreteria negli orari di apertura“.

“Un ultimo pensiero vorremmo rivolgerlo alle istituzioni che con i loro rappresentanti si sono susseguiti per constatare la devastazione che abbiamo subito. Abbiamo già detto grazie di cuore per le belle parole ma di pacche sulle spalle e ‘dai che ce la farete’ siamo abbastanza ricchi, ora servono fatti concreti, veloci e molto ben tangibili a cui questa volta non possiamo prescindere“.