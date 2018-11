La demolizione del Morandi inizierà il 15 dicembre: il sindaco Bucci stabilisce una data

Genova. Non più l’inizio del prossimo mese, ma neppure la fine. Ora c’è una data – o almeno questa è la best option indicata dal sindaco di Genova Marco Bucci – per la demolizione del ponte Morandi. Il 15 dicembre, dieci giorni prima di Natale. Il primo cittadino ha stabilito una data precisa questa mattina in un’intervista a Sky Tg24. L’idea è quella di iniziare a smontare il ponte a partire dal lato ponente, quello dove non sono presente antenne, e poi passare alla sezione che insiste sulle case.

Il sindaco ha assicurato: “entro fine novembre presenteremo il progetto”, che dovrebbe riguardare sia la demolizione sia la ricostruzione.

In base ad altre dichiarazioni e alle stime proposte da vari soggetti, se davvero il ponte potesse essere demolito e costruito in 15-18 mesi, nella migliore delle ipotesi Genova avrebbe un nuovo ponte non prima dell’estate 2020.