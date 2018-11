La Corte Costituzionale “va in carcere”. Venerdì visita di Viganò a Marassi

Genova. Venerdì 9 novembre 2018, a partire dalle ore 10,00, presso la Casa circondariale “Marassi” di Genova , il Giudice della Corte costituzionale Francesco Viganò incontrerà i detenuti, nell’ambito del progetto “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri”.

Nel teatro del carcere il Giudice terrà una lezione che si svilupperà attorno al frammento di Costituzione “Tendere alla rieducazione”. Successivamente risponderà alle domande che i detenuti vorranno rivolgergli. Dopo l’incontro, il Giudice Viganò visiterà gli spazi detentivi.

Il progetto “Viaggio nelle carceri” è stato deliberato dalla Corte l’8 maggio scorso e, in continuità con il “Viaggio nelle scuole”, risponde anzitutto all’esigenza di aprire sempre di più l’Istituzione alla società per diffondere e consolidare la cultura costituzionale. L’incontro “fisico” con porzioni del Paese reale esprime poi l’esigenza di uno scambio di conoscenze e di esperienze in funzione di una piena condivisione e attuazione dei valori costituzionali. Infine, con la scelta del carcere, la Corte intende anche testimoniare che la “cittadinanza costituzionale” non conosce muri perché la Costituzione “appartiene a tutti”.

Il progetto – grazie alla collaborazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità – prevede un ciclo di incontri in diverse carceri italiane. Dopo Rebibbia Nuovo complesso, San Vittore, Nisida minorile, Terni e Genova-Marassi seguirà, il 16 novembre 2018, Lecce femminile. Il Viaggio proseguirà nel 2019, come quello nelle scuole.