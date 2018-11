Genova. È la vittoria che tutti, nel team biancorosso, volevano e cercavano: la terza in quattro partite di Serie A1, ma questa è la cosa meno importante. È un successo di prestigio, che arriva al termine della settimana più difficile per la storia recente dello Sporting Club Quinto, quella della scomparsa di Marco Paganuzzi.

A Firenze, l’Iren Genova Quinto batte 7-6 la Rari Nantes Florentia al termine di una partita combattuta, tesa, giocata gol su gol e decisa a 5 secondi dal suono della sirena da una rete di Andrea Amelio.

Il primo tempo vede sbloccarsi il risultato dopo 6’12” con il gol di Lindhout. Poi, botta e risposta negli ultimi secondi: a segno Razzi e Paunovic.

In avvio di seconda frazione Gavazzi spinge sul più 2 i genovesi, ma una doppietta di Coppoli ristabilisce la parità.

Nel terzo tempo Eskert porta per la prima volta in vantaggio la Florentia. Pareggia Paunovic, poi segna Di Fulvio e gli replica Lindhout. Ma alla fine del tempo ci si arriva con i toscani avanti, grazie alla rete di Coppoli.

Il quarto tempo è molto combattuto. I locali difendono il vantaggio, fino a 1’16” dal termine quando Vavic colpisce. Poi, il gol di Amelio che regala un finale vittorioso alla squadra genovese.

Il tabellino:

Rari Nantes Florentia – Iren Genova Quinto 6-7

(Parziali 1-2, 2-1, 3-2, 0-2)

Rari Nantes Florentia: Cicali Massimiliano, Generini Giovanni, Eskert Nicola 1, Coppoli Francesco 3, Turchini Francesco, Bini Giacomo, Turchini Tommaso, Dani Lapo, Razzi Andrea 1, Tomasic Miloslav, Astarita Matteo, Di Fulvio Andrea 1, Maurizi Riccardo. All. Tofani.

Iren Genova Quinto: Pellegrini Pierre, Paunovic Bojan 2, Vavic Nikola 1, Mugnaini Marco, Brambilla Francesco, Lindhout Robin 2, Gavazzi Filippo 1, Bielik Tomas, Boero Giacomo, Bittarello Luca, Gitto Matteo, Amelio Andrea 1, Pellerano Riccardo. All. Luccianti.

Arbitri: Collantoni e Frauenfelder.

Note. Ammonito per proteste nel quarto tempo Luccianti. Superiorità numeriche: Florentia 3 su 8, Quinto 3 su 8.