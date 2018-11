Inseguimento e rissa a Coronata tra ladro di auto e polizia, genovese in manette

Genova. Ieri mattina i poliziotti del commissariato Cornigliano hanno arrestato un 49enne, italiano plupregiudicato che, a bordo di un’auto rubata, non si è fermato all’alt di una volante che lo aveva visto bruciare un rosso in via Cornigliano.

I poliziotti si sono messi subito all’inseguimento dell’auto che, per sfuggire al controllo, ha imboccato a folle velocità via Mantovani, è rientrata poi in via Cornigliano fino a raggiungere via Coronata attraversando con il semaforo rosso un incrocio, proprio mentre stavano transitando molti pedoni.

L’uomo, nel tentativo di speronare la volante della Polizia, ha perso il controllo dell’auto e ha finalmente arrestato la corsa. Una volta raggiunto dai due operatori, ha opposto una violenta resistenza sferrando calci e pugni tanto da provocare loro ferite giudicate guaribili in 10 giorni ciascuno.

Il genovese è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, denunciato per ricettazione, danneggiamento, guida senza patente e sanzionato per le numerose infrazioni al codice della strada.