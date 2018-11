Incidente sul lavoro a Bolzaneto, operaio schiacciato da muletto grave al San Martino

Genova. Un uomo è rimasto gravemente ferito, con traumi a varie parti del corpo, questa mattina in un’azienda in via Sardorella, tra Bolzaneto e Manesseno. Sul posto sono intervenuti i militi della croce di Manesseno e i medici del 118.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora da chiarire ma in sostanza l’operaio è rimasto schiacciato da un muletto.

E’ successo intorno alle 11e30. L’uomo è stato immobilizzato e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.