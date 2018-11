Imxtinente, CicoJ e Just a Joke vincono il 6° Campionato della Lanterna

Genova. Una splendida giornata di vela con una tramontana intorno ai 20 nodi ha accompagnato la regata conclusiva del sesto Campionato della Lanterna a cura del Circolo Nautico Marina Genova. Agguerriti i 48 equipaggi (23 nella classe Libera, 17 nella classe ORC, 8 nella classe J24) pronti a giocarsi tutto in cerca dell’exploit decisivo. Campo di regata disposto con partenza a terra come da copione per il percorso a bastone con vento da Nord.

Sfilano rapide le barche della classe ORC, poi quelle della classe Libera e infine i J24, tutti subito velocissimi, domando le raffiche che superano i 20 nodi. Primo giro, secondo giro e già Adrigole, Baltic 43 si invola, prima al traguardo in reale con una regata conservativa e di gran sostanza, sopravanzando al termine Padawan e CicoJ. Entusiasmante la regata in classe ORC con avvicendamenti al vertice. La spunta l’ottimo X35 Imxtinente di Frixione, che taglia primo in reale su una sorprendente Keonda III, che segue ad un soffio, e su Hakuna Matata, protagonista di un’ottima regata senza sbavature. Tra i J24 sempre in testa Just a Joke di Buffa che regola gli avversari diretti, giungendo davanti a Landfall e a Jaws.

La classifica finale di quest’ormai tradizionale appuntamento dell’autunno velico genovese vede sul gradino più alto del podio nella classe ORC l’X35 Imxtinente, premiato per la regolarità nei piazzamenti, seguito da Keonda III, Grand Soleil 40 di Melioli e da Me Gusta, Tripp 40 di Bonaldo, entrambi sempre in assetto e bellissimi sull’acqua.

La classe Libera laurea campione CicoJ, il J80 di Cicconetti, che lascia la piazza d’onore al First 40 Padawan di Hart e il terzo posto a Duchessa il sorprendente Fibago di Gusberti, che quest’anno ha veramente dato il massimo sui campi di regata. Infine i J24, con l’affermazione di Just a Joke di Buffa su Landfall dei Fratelli Moretti e su Jaws di Mori.

“Un campionato da ricordare: adrenalina, agonismo, passione, solidarietà, gioia e armonia con la natura del mare, un mix ancora una volta vincente, per questo campionato genovese” è il pensiero della dirigenza del Circolo Nautico Marina Genova.