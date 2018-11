Ilva, l’ad di Am Investco Jehl a Cornigliano: “Ci saranno investimenti importanti per Genova”

Genova. Questa mattina l’amministratore delegato e presidente di Am Investco Matthieu Jehl ha presentato lo staff di Arcelor Mittal Italia ai lavoratori dello stabilimento di Cornigliano.

La presentazione è durata circa un’ora. Am Invesco, alle 12 di oggi avrebbe anche dovuto tenere una conferenza stampa per presentare il piano industriale, ma l’appuntamento è stato annullato per consentire la presenza dell’ad al Mise nel tavolo di questo pomeriggio con i sindacati nazionali.

Secondo quanto appreso da fonti sindacali Jehl, incalzato dai lavoratori di Cornigliano che hanno anche chiesto di prendere la parole, avrebbe detto che i finanziamenti per Genova saranno di 150 milioni di euro e forse anche oltre. L’ad di Am Investco si sarebbe anche detto disposto a un incontro con l’rsu per discutere del piano industriale. Intanto da questa mattina la bandiera di Arcelor Mittal sventola sullo stabilimento di Cornigliano