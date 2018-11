Il Tennis Club Genova vince a Lucca e ipoteca il primato nel girone

Genova. Si sono disputate le sfide della quinta giornata della fase a gironi del campionato di Serie A1 femminile.

Nel girone 1 primo passo falso del CT Lucca, sconfitto in casa per 3-1 dal Tennis Club Genova 1893, protagonista nel recente passato di sfide scudetto. La matricola toscana è stata così raggiunta in vetta proprio dalle liguri che oltretutto hanno ancora un match da recuperare. Nell’altro confronto successo per 3-1 del Club Atletico Faenza (lo scorso anno da neo promossa la formazione romagnola raggiunse la finale) in casa della Società Canottieri Casale.

Il fondamentale successo delle ragazze del TC Genova a Lucca è arrivato in virtù del doppio vittorioso, al termine del quale Alberta Brianti e Liudmila Samsonova hanno superato la coppia di casa formata da Jessica e Tatiana Pieri. In precedenza Alberta Brianti si era arresa a Tatiana, Samsonova aveva battuto Jessica Pieri mentre Lucia Bronzetti si era imposta su Alice Matteucci.

La fase a gironi femminile è composta da sei giornate e proseguirà fino a domenica 18 novembre. Dopo la fase di playoff (semifinali) e playout, le finali si giocheranno sabato 7 e domenica 8 dicembre in sede unica a Lucca.

I tabellini del girone 1

Società Canottieri Casale – Club Atletico Faenza 1-3

Camilla Scala (F) b. Andreea Cristina Mitu (C) 63 63

Stefania Rubini (C) b. Andrea Perez Gamiz (F) 76(5) 76(5)

Alice Balducci (F) b. Enola Chiesa (C) 61 61

Andrea Perez Gamiz/Camilla Scala (F) b. Stefania Rubini/Enola Chiesa (C) 57 61 10-3

CT Lucca – Tennis Club Genova 1893 1-3

Tatiana Pieri (L) b. Alberta Brianti (G) 75 64

Liudmila Samsonova (G) b. Jessica Pieri (L) 76(6) 63

Lucia Bronzetti (G) b. Alice Matteucci (L) 61 75

Liudmila Samsonova/Alberta Brianti (G) b. Jessica Pieri/Tatiana Pieri (L) 62 36 10-5

La classifica:

8 (4) Tennis Club Genova 1893

8 (5) CT Lucca

7 (5) Club Atletico Faenza

1 (4) Società Canottieri Casale