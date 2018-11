Genova. 6-0 sarebbe dovuto essere e 6-0 è stato. Il Park Tennis Club Genova annichilisce il fanalino di coda del girone 4, il Tennis Club Prato, e mantiene la testa della classifica. Dunque il passaggio alla semifinali del campionato nazionale di Serie A1 si giocherà domenica prossima, quando Park e Selva Alta si troveranno di fronte sui campi veloci del circolo lombardo, a due giornate dal termine della regular season.

La sfida contro il Prato è stata avara di emozioni, per fortuna del Park. Gianluca Mager in 46 minuti ha avuto la meglio su Guglielmo Stefanacci; stesso punteggio per Andrea Basso contro De Marzi, con 10 minuti in più sulle gambe rispetto al sanremese. Alessandro Giannessi, fresco vincitore del campionato a squadre spagnolo con il Murcia, si è sbarazzato di Iannacone in meno di un’ora e a portare il quarto punto ci ha pensato Luca Prevosto, che ha sconfitto Luigi Stefanacci.

A complicare i piani di giornata si è impegnata la pioggia visto che i doppi sono iniziati all’aperto e poi si sono conclusi nel pallone: la coppia genovese Mager-Basso ha sconfitto il tandem Trevisan-Stefanini. Il sesto e ultimo punto Park lo hanno conquistato Giannessi-Ceppellini contro Stefanacci-De Marzi, liquidati in due set.

Paolo Givri, presidente del Park, afferma: “Siamo coscienti che a prescindere dal fatto che manchino due incontri al termine della regular season ci giocheremo tutto a Vigevano, sul veloce, domenica prossima. Posso già confermare che schiereremo la nostra punta di diamante, il numero 70 del mondo Peter Gojowczyk. Vogliamo fortemente raggiungere le semifinali, la squadra è in salute e il suo apporto sarà fondamentale!”.

I tabellini del girone 4

Circolo Tennis e Vela Messina – Selva Alta Vigevano 2-4

Filippo Baldi (V) b. Antonio Famà (M) 60 63

Alessandro Bega (V) b. Fausto Tabacco (M) 61 60

Gianluca Naso (M) b. Uladzimir Ignatik (V) 36 62 64

Giorgio Tabacco (M) b. Alessandro Bordone (V) 46 62 62

Alessandro Bega/Uladzimir Ignatik (V) b. Antonio Famà/Giorgio Tabacco (M) 61 60

Filippo Baldi/Alessandro Bordone (V) b. Gianluca Naso/Fausto Tabacco (M) 64 62

Park Tennis Club Genova – Tennis Club Prato 6-0

Gianluca Mager (G) b. Guglielmo Stefanacci (P) 61 60

Andrea Basso (G) b. Lapo DE Marzi (P) 61 60

Alessandro Giannessi (G) b. Federico Iannaccone (P) 62 61

Luca Prevosto (G) b. Luigi Stefanacci (P) 63 60

Gianluca Mager/Andrea Basso (G) b. Matteo Trevisan/Jacopo Stefanini (P) 62 64

Alessandro Ceppellini /Alessandro Giannessi (G) c. Gugliemo Stefanacci/Lapo De Marzi (P) 62 60

La classifica:

10 (4) Park Tennis Genova

10 (4) Selva Alta Vigevano

3 (4) Circolo Tennis e Vela Messina

0 (4) Tennis Club Prato