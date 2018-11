Il brigantino Nave Italia salpa con a bordo i ragazzi sfollati di Ponte Morandi

Genova. Il brigantino della fondazione Tender To Nave Italia onlus, armato con un equipaggio della Marina militare e facente parte degli assetti della Difesa, in questi giorni nel capoluogo ligure in occasione del Festival della scienza, domani, sabato 3 novembre effettuerà un’uscita in mare a favore dei ragazzi sfollati a causa della tragedia del ponte Morandi, invitati dal Comune di Genova a vivere quest’esperienza unica.

“Il Comune di Genova rende concreto il proprio sentimento di vicinanza a questi ragazzi, dedicando loro una giornata di bellezza e divertimento fantastica, proprio su quel mare che è destino della nostra città da sempre”, dice l’assessore Francesca Fassio.

“Il progetto Nave Italia rappresenta un modello unico e vincente di grande impegno e solidarietà civile, in cui la cultura del mare e della navigazione, di cui la Marina militare è custode, diventano strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia” aggiunge Nicolò Reggio, presidente dello Yacht Club Italiano, che nel 2007 ha dato vita insieme alla Marina nilitare a fondazione Tender to.



Fondazione Tender To Nave Italia è una onlus costituita il 10 gennaio 2007 dalla Marina militare e dallo Yacht Club Italiano. La Fondazione promuove la cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia. I beneficiari sono associazioni non profit, onlus, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o private che promuovano azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie.

La Fondazione Tender To Nave Italia ha a disposizione una nave a vela di 61 metri: Nave Italia, il più grande brigantino a vela del mondo. Dal 2007 Nave Italia ha imbarcato oltre 4000 persone tra passeggeri speciali, operatori e volontari dedicati e ha realizzato 214 progetti.