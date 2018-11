Il 6° Trofeo Lanterna va alle Under 15 del Basket Pegli

Genova. Le Under 15 del Basket Pegli alzano il 6° Trofeo Lanterna. In via Cialli, tre vittorie per le ragazze di coach Ezio Torchia che nell’ordine piegano Pink Basket Terni (74-59), Costa Masnaga (81-38) e San Martino Luperi (61-21). In finale Basket Pegli regola Terni con un perentorio 76-59.

“Al termine di questo nuovo successo organizzativo siamo contenti per l’entusiasmo con cui le società partecipanti e quelle che per motivi diversi hanno dovuto rinunciare, hanno accolto l’iniziativa di inserire questa nuova categoria Under 15 femminile nei rispettivi calendari già fitti di impegni – commenta Antonella Traversa, presidente del Basket Pegli -. Siamo contenti perché ci siamo ripromessi tutti insieme, di dare continuità a questo progetto, organizzando altre tappe, in giro per l’Italia. Ringraziamo le società partecipanti e i genitori che hanno dimostrato disponibilità nell’ospitare la squadra di Costa Masnaga e nel dare una mano durante tutta la manifestazione”.

“Ne è venuto fuori un bel torneo, con realtà importanti nel panorama italiano del basket femminile, giocatrici di livello con alcune eccellenze già nel giro delle nazionali giovanili e qualcuna di sicuro, in rampa di lancio.Venendo alla partite ci piace ricordare che seppur non al completo, le compagini coinvolte sono uno sguardo allargato sul panorama giovanile femminile, che abbraccia buona parte del territorio nazionale con esponenti importantissime di Veneto, Lombardia e Umbria. Le gare sono state di ottimo livello e hanno messo in luce la bontà del lavoro delle diverse società. Anche a livello di individualità si è avuta la possibilità di vedere all’opera ragazze interessanti, su tutte Falbo che come la nostra Matilde Pini ha già indossato l’azzurro della nazionale” aggiunge Ezio Torchia.

Nella categoria Aquilotti l’affermazione in finale dello Uisp Rivarolo sul Basket Sestri (14-10) mentre il Basket Pegli chiude al terzo posto in ragione del successo sul Cffs Cogoleto per 16-8.