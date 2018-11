Giovedì sera al Crazy Bull arriva la musica “contaminata” di Dub Fx

Genova. Giovedì 8 novembre DUB FX LIVE feat MR WOODNOTE al CRAZY BULL CAFFE’ in Via Degola 4 Genova.

Dopo cinque tour in Europa, due in America e un tour Mondiale Dub Fx arriva a Genova giovedì 8 novembre, tra gli organizzatori un torinese, Tommaso Borazzo e un genovese, Andrea Pioggia.

“Mi piace mescolare tutti i generi insieme jazz, reggae, hip-hop, samba, drum n bass, dubstep, qualunque cosa abbia un suo suono da esprimere ed è questa è la bellezza del mio setup”, dice di sè Benjamin Stanford, nato a Melbourne, ma con tanta Italia nel cuore.

Nel 2006 partì per l’Europa con un piano semplice; vivere in un furgone, viaggiare per il mondo e esibirsi in strada. Una miscela innovativa di generi con scenari ambientali crea un’esperienza olistica che ispira attraverso trascendenti elementi elettronici e acustici miscelando i suoi viaggi, l’auto-potenziamento, la positività e la giustizia sociale.

Collezionando oltre 150 milioni di visualizzazioni con le sue esibizioni “street” il progetto di Benjamin riscuote sempre più successo rendendolo da subito uno dei principale rappresentanti della Dub moderna. Dub FX ha rilasciato indipendentemente il suo terzo album in studio ‘Thinking Clear’ alla fine del 2016 attraverso la sua etichetta CONVOY in collaborazione con l’etichetta tedesca Membran.

Biglietti da 17€, disponibili sul circuito Live Ticket. inizio ore 22,00.