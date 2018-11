Ginnastica e disabilità, sotto la “diga” sabato e domenica il trofeo Zita Peratti

Genova. Si terrà questo sabato e domenica, 17 e 18 novembre, al Paladiamante di via Maritano, a Begato, in Valpolcevera, il 21esimo trofeo Zita Peratti, manifestazione di ginnastica artistica femminile, maschile e ritmica dedicata alla memoria della creatrice del movimento Special Olympics in Liguria, che coinvolge un centinaio di atleti con disabilità intellettiva provenienti da tutta Italia e da San Marino.

La cerimonia di apertura della manifestazione si svolgerà invece Villa Bombrini, a Cornigliano sabato sera e prevede la sfilata di tutti i team, esibizioni, balli e musica e l’accensione della fiaccola scortata in moto dalla polizia.

Partecipano diversi team di ginnasti da tutta la Liguria e da altre regioni italiane. L’evento è organizzato dall’Asd Tegliese insieme allo Special Team Genova.