Genova, la val Borbera e il racconto di una vera storia d’amore nell’ultimo video degli Ex-Otago

Genova. Ci sono gli Asinelli della Marchesa, i sassi di corso Italia, le vedute classiche di Castelletto e della Lanterna, e tanta Val Borbera, quella cascina Barban dove Maurizio Carucci, leader degli Ex-Otago, e Martina Panarese, la sua compagna hanno avviato un’azienda agricola che è anche un po’ un porto di mare per amici, artisti, altri agricoltori.

E c’è una storia d’amore vera, fatta di litigi e di baci, che poi è quella di Maurizio e Martina, nel video appena uscito di “Questa Notte”, il secondo singolo del futuro album (il sesto) della band pop che da Marassi ha conquistato il Paese. Dopo “Tutto bene”, anche “Questa Notte” è già in rotazione in radio e super ascoltato sulle varie piattaforme digitali.

Il video è diretto da Zurb. Eccolo, tratto dal canale ufficiale Youtube della band:

Il “Cosa fai questa notte?Tour 2019” debutta il 30 marzo da Torino (Teatro della Concordia) per poi toccare varie tappe in tutta Italia. Ancora da fissare l’attesissima data genovese. Intanto gli Ex-Otago, però, insieme ad altri artisti non solo genovesi daranno vita il 17 e 18 novembre al Concerto per Genova, una due giorni di solidarietà per raccogliere fondi per le famiglie delle vittime e gli sfollati di ponte Morandi.