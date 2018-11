Genoa-Napoli sospesa per 13 minuti causa pioggia

Genova. Le forti piogge di questa sera non hanno risparmiato anche la val Bisagno. La partita Genoa-Napoli, con il Genoa in vantaggio per 1-0 è stata per ora sospesa al 14′ minuto del secondo tempo.

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sulla zona del Ferraris, rendendo il campo impraticabile.

Non appena le squadre si sono allontanate dal campo l’acqua ha cominciato a scendere meno copiosa. Dopo 13 minuti di pausa la partita è ripresa, anche se il campo è ancora molto pesante soprattutto sulle fasce