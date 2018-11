Frana sui binari a Santa Margherita, in serata il traffico dei treni torna regolare

Genova. Nel tardo pomeriggio il traffico ferroviario è tornato regolare sulla linea Genova – La Spezia e nel nodo di Genova. Per tutta la giornata si sono susseguiti disagi a seguito dello svio, avvenuto questa mattina, del primo carrello di una vettura di un treno regionale. La presenza dei detriti sui binari, che ha causato lo svio, era dovuta al crollo di un parapetto sovrastante il muro di contenimento della linea ferroviaria. Crollo provocato da abbondanti quantitativi di acqua provenienti da aree non ferroviarie.

Proseguono le attività a Santa Margherita Ligure di circa 50 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia per lo spostamento della vettura. Per non interferire con la circolazione ferroviaria, le attività di Trenitalia con carro soccorso saranno completate nel corso della notte. La conclusione di tutti gli interventi è prevista nella prima mattina di domani, sabato 10 novembre.

I tecnici di RFI hanno già rimosso i detriti presenti sui binari e terminato la recinzione provvisoria che sostituisce il parapetto sovrastante il muro di contenimento della linea ferroviaria.

Il carrello sviato è posizionato su uno dei tre binari della stazione di Santa Margherita Ligure. La circolazione ferroviaria prosegue sugli altri due binari.