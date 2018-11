Genova. Grande appuntamento annuale con uno dei tornei di footgolf più importanti d’Italia e, a guardare il gran numero di top player provenienti da Francia e Olanda, si sta trasformando anno dopo anno in un appuntamento imperdibile nel calendario europeo di questa nuova ed entusiasmante disciplina. Infatti, oltre ai campioni nostrani, quest’anno si sono iscritti diversi giocatori della nazionale francese di footgolf, provenienti da Nizza e Marsiglia.

Il 3° Footgolf open di Genova si è concluso domenica sera e il titolo per il secondo anno consecutivo è andato in Olanda. Il campione Bjorn Bulk infatti si è imposto su oltre duecento partecipanti, dopo aver giocato circa 90 buche in tre giorni. Secondo classificato Stefano Pepi Righi, che dopo una lunga cavalcata cede solo davanti ai colpi perfetti dell’olandese. Terzo classificato Luca Bezzi, che per il secondo anno di fila non supera lo scoglio della semifinale sempre nello scontro diretto con Bulk. Quarto classificato una vecchia conoscenza del calcio italiano che ha lasciato ricordi indelebili nella storia della Sampdoria, Ivano Bonetti. Buon piazzamento di un altro campionissimo del passato Diego Fuser, che non ha mai giocato nella nostra regione da calciatore ma ha scelto la squadra di Footgolf Liguria per questa nuova avventura sportiva. Menzione speciale per il veronese Thomas Tagliapietra che, nonostante il forte vento di sabato, con un memorabile -7 sul Par, si piazza al primo posto nel Day 1 ipotecando i 1000 punti ranking e la Crociera Costa messi in palio per la prima giornata della manifestazione.

Una bellissima iniziativa di Footgolf Liguria, ASD organizzatrice dell’evento, in collaborazione con il Golf club Genova sant’ Anna, circolo ospitante, e la Lega nazionale footgolf, che ogni anno grazie a questo torneo riesce nell’intento di far conoscere il territorio ligure attraverso la promozione di una nuova disciplina e viceversa.

Appuntamento al prossimo ottobre per spodestare l’assoluto dominio dell’incredibile Bulk.