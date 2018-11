Fondo di garanzia per pmi coinvolte dal crollo del ponte Morandi, aderisce anche Confidare

Genova. Anche Confidare Scpa aderisce al Fondo di garanzia istituito dalla Regione Liguria tramite la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, a supporto delle Pmi coinvolte nel crollo del ponte Morandi di Genova del 14 agosto scorso.

Stanziato uno specifico plafond di 500 mila euro di garanzie agevolate.

A tale operazione si aggiunge circa un milione di euro di finanziamenti con garanzie a costo ridotto – grazie all’utilizzo del contributo della nuova legge di Stabilità – già destinate nelle settimane scorse da Confidare a favore delle imprese liguri.

L’ammissione ai benefici del Fondo di garanzia della Regione Liguria consente la possibilità di accedere a due linee di intervento, una in accesso diretto rivolta al sistema bancario e una in controgaranzia rivolta ai confidi convenzionati, entrambe nella misura dell’80%, volte a finanziare il circolante delle imprese in difficoltà a seguito del crollo del Ponte Morandi.

La dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione dal Fondo ammonta a 2 milioni di euro e le domande di finanziamento, di importo compreso tra 10 mila euro e 180 mila euro, potranno essere inoltrate entro il 30 settembre 2019.