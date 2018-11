Genova. In piazza Palermo, nel quartiere della Foce di Genova, spuntano fiori dedicati alla gentilezza. Un’iniziativa molto particolare che è stata portata avanti dagli alunni delle classi VB e III A della Scuola Primaria A.G. Barrili, di Genova.

In occasione della della Giornata Mondiale della Gentilezza che si è celebrata oggi in tutto il mondo, gli studenti hanno realizzato un progetto dedicato a queste tematiche, creando fiori di carta e scrivendo pensieri gentili.

I fiori e i cartelloni, scritti in italiano, inglese e spagnolo sono stati sistemati nei giardini di Piazza Palermo per ricordare e sensibilizzare grandi e piccini ad essere più gentili, a rispettare le diversità e per sollecitare azioni, pensieri e gesti di attenzione verso gli altri.